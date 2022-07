इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के नवनियुक्त कप्तान जोस बटलर (Jos Buttler) ने कहा कि वह मौजूदा दौर में सफेद बॉल वाले फॉर्मेट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. इंग्लैंड को पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने वाले इयोन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जिसके बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने 31 वर्षीय इस विकेटकीपर बल्लेबाज को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है.Also Read - IND vs ENG- Jasprit Bumrah की बैटिंग देख सचिन तेंदुलकर भी हैरान, बोले- युवी है या बुमराह!

इस बीच कई पूर्व क्रिकेटरों ने बटलर को बेन स्टोक्स की अगुआई वाली टीम में टेस्ट ओपनर के रूप में शामिल करने पर विचार करने को कहा है. इस सवाल पर बटलर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इस समय टेस्ट क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं. इस समय उनका पूरा ध्यान टी20 और वनडे फॉर्मेट की क्रिकेट पर है. Also Read - LIVE IND vs ENG 5th Test Day 2: जसप्रीत बुमराह ने दिया इंग्लैंड को दूसरा झटका, जैक क्राउली OUT, फिर रुका खेल

बटलर ने राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल 2022 सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था. साथ ही उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने डेली मेल के हवाले से कहा कि स्टोक्स मैच में अच्छा कर रहे हैं. रिपोर्ट में बटलर के हवाले से कहा गया, ‘मैं व्हाइट बॉल मैच पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और आने वाली चुनौती के लिए वास्तव में उत्साहित हूं.’ Also Read - फायर हैं रिषभ पंत; दबाव में शतक जड़ने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज की पूर्व क्रिकेटरों ने की तारीफ

इंग्लैंड को इस साल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है. वह इस समय वनडे फॉर्मेट की वर्ल्ड कप विजेता टीम है. साल 2019 में इयोन मॉर्गन की कप्तानी में उसने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया था. अब वह बटलर की अगुआई में टी20 चैंपियन बनना चाहती है.