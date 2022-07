टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) इन दिनों इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे हैं. वह कभी विम्बलडन का लुत्फ उठाते देखे गए, तो कभी उन्होंने भारत-इंग्लैंड के बीच खेले गए टी20 मैच का भी लुत्फ लिया. इस बीच धोनी ने एजबेस्टन में खेले गए टी20 मैच में स्टेडियम में एंट्री की एक ऐसी तरकीब निकाली, जिससे वह फैन्स की नजर से बस खुद को बचा लें. धोनी ने ऋषभ पंत का मास्क पहनकर स्टेडियम में एंट्री की. लेकिन फैन्स ने उन्हें तुरंत पहचान लिया.Also Read - पोंटिंग के वर्ल्‍ड रिकॉर्ड से चूके रोहित, लगातार 19 जीत के बाद हारे कप्‍तान

धोनी एजबेस्टन के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में पंत का मास्क पहनकर स्टेडियम में जा रहे थे. कुछ फैन्स ने उन्हें पहचान लिया तो उन्होंने धोनी के साथ तस्वीर भी खिंचाई. इस मैच के बाद भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी अपने इस हीरो के साथ तस्वीर खिंचाई थी.



बता दें धोनी जुलाई की शुरुआत से ही इंग्लैंड में हैं. उन्होंने इस बार 4 जुलाई को अपनी शादी की सालगिरह और 7 जुलाई को अपना बर्थडे भी इसी देश में धूमधाम से मनाया है.

Double wins. 💪

Looking forward to the next one. 🇮🇳 pic.twitter.com/incK68UC36

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) July 9, 2022