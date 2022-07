IND vs ENG Edgbaston Test- Rishabh Pant Smashed Hundred: टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने एक बार फिर बता दिया है कि क्यों उन्हें भारतीय क्रिकेट में खास प्रतिभा से संपूर्ण कहा जाता है. टेस्ट क्रिकेट में पंत यह कारनामा खूब कर रहे हैं. आज एक बार फिर जब टीम इंडिया मुश्किलों में घिर चुकी थी और मात्र 98 रन पर उसके चोटी के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे तो पंत ने अपने साहस और बेखौफ अंदाज से पारी खेलकर टीम को मुश्किल से बाहर निकाल दिया.Also Read - जसप्रीत बुमराह से पहले दुनिया के ये दिग्गज तेज गेंदबाज भी कर चुके हैं अपने-अपने देश की कप्तानी, देखें तस्वीरें...

एक छोर पर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) संयम के साथ खेलकर उनका साथ निभाते रहे और दूसरे छोर पर पंत कमजोर गेंदों को मनचाहे अंदाज में सीमारेखा के पार भेजते रहे. उन्होंने यहां अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा कर लिया. पंत ने सिर्फ 89 गेंदों में 15 चौकों और 1 छ्क्के की मदद से यह शतक बनाया. Also Read - इंग्लैंड ने 34 वर्षीय तेज गेंदबाज को दिया मौका, भारत के खिलाफ करेगा डेब्यू!

Also Read - IND vs ENG- टॉस पर बोले Jasprit Bumrah- मैं भारत का पहला फास्ट बॉलर कप्तान नहीं, कपिल देव थे

एशिया के बाहर भारत के लिए सबसे तेज शतक जमाने के मामले में वह तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 58 ओवर तक 252 रन जोड़ लिए हैं, जबकि दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक टीम को कोई नया झटका लगने नहीं दिया है. इतना ही नहीं अब वह सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं.

भारत के लिए एशिया के बाहर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग के नाम हैं, जिन्होंने 78 बॉल में वेस्टइंडीज के खिलाफ ग्रोस आइलेट में शतक जमाया था.

वीरेंदर सहवाग- 78 बॉल vs WI, ग्रोस आइलेट 2006

मोहम्मद अजहरूद्दीन- 88 बॉल vs ENG, लॉर्ड्स 1990

रिषभ पंत- 89 बॉल vs ENG, एजबेस्ट 2022

A special 💯 from @RishabhPant17 👌👏💯

This is his 5th in Test cricket and has come at a crucial moment for #TeamIndia

Live – https://t.co/LL20D1K7si #ENGvIND pic.twitter.com/Ajd0PgFrPZ

— BCCI (@BCCI) July 1, 2022