जब-जब स्टुअर्ट ब्रॉड का जिक्र होगा, तब-तब भारतीय क्रिकेट में उन्हें अब एक नहीं दो कारणों से याद किया जाएगा. पहली बार तो वह 2007 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह से ऐसा पिटे थे कि युवी ने उन्हें एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए थे. इसके 15 साल बाद एक बार फिर यह तेज गेंदबाज अब इसलिए सुर्खियों में आ गया है क्योंकि उन्होंने टेस्ट इतिहास का सबसे महंगा ओवर फेंक दिया है. शनिवार को जब वह भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprite Bumrah) को बॉलिंग कर रहे थे, तो ब्रॉड के इस ओवर में कुल 35 रन आ गए, जो टेस्ट इतिहास का सबसे महंगा ओवर है.

बुमराह की इस बैटिंग को दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी एन्जॉय कर रहे थे. उन्होंने ब्रॉड की यह पिटाई देखकर ट्वीट किया- 'क्या यह युवी है या बुमराह… 2007 की याद दिला दी.' इसके बाद मास्टर ब्लास्टर ने इस ट्वीट में युवराज सिंह और जसप्रीत बुमराह दोनों को टैग कर दिया.

Also Read - LIVE IND vs ENG 5th Test Day 2: जसप्रीत बुमराह ने दिया इंग्लैंड को दूसरा झटका, जैक क्राउली OUT!

बता दें एजबेस्ट टेस्ट के दूसरे दिन भारत आज अपने 9 विकेट गंवा चुका था और स्टुअर्ट ब्रॉड पारी का 84वां ओवर फेंकने के लिए आए थे. उन्होंने यह ओवर 6 नहीं बल्कि 8 गेंदों में खत्म किया, जिसमें एक नो बॉल और एक वाइड बॉल भी शामिल थी और इस दौरान पूरे ओवर में उन्होंने कुल 35 रन खर्च किए, जो टेस्ट इतिहास का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ.

Stuart Broad to @Jaspritbumrah93 the batter💥💥

An over to remember! A record shattering over! #ENGvIND pic.twitter.com/l9l7lslhUh

— BCCI (@BCCI) July 2, 2022