भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. एक ओर वह लगातार रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो दूसरी ओर अब पूर्व खिलाड़ियों ने भी उनकी खराब फॉर्म पर मोर्चा खोल दिया है. अभी पूर्व कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) ने विराट की टीम में जगह होने पर सवाल खड़े किए थे तो अब पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने भी विराट के टीम में होने पर टीम मैनेजमेंट की निंदा की है.

इस पूर्व तेज गेंदबाज ने यह याद दिलाया है कि कोहली से पहले भी सौरव गांगुली, जहीर खान, वीरेंदर सहवाग, युवराज सिंह और अनिल कुंबले जैसे चैंपियन खिलाड़ी बाहर बैठे हैं और उन्होंने भी घरेलू क्रिकेट में खुद को फिर से साबित कर टीम में वापसी की है तो फिर विराट कोहली के लिए यह सब क्यों नहीं.

विराट कोहली को बार-बार मौका देने को लेकर प्रसाद ने भारतीय टीम प्रबंधन की आलोचना की है. नवंबर 2019 के बाद से कोहली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं बनाया है और वर्तमान में खेल के सभी प्रारूपों में खराब दौर से गुजर रहे हैं. अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से प्रसाद ने बताया कि भारतीय टीम में उनके समय के दौरान सभी बड़े खिलाड़ियों को खराब फॉर्म में होने के कारण बाहर कर दिया गया था.

अब कोहली इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के दौरान भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे, जिसका पहला मैच मंगलवार को ओवल में खेला जाएगा. वनडे सीरीज के पूरा होने के बाद, कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ एकदिवसीय मैचों से आराम दिया गया है, जिसमें अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से भी आराम दिया जा सकता है.

Changed drastically now, where there is rest for being out of form. This is no way for progress. There is so much talent in the country and cannot play on reputation. One of India’s greatest match-winner, Anil Kumble sat out on so many ocassions, need action’s for the larger good

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) July 10, 2022