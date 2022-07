वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज टीनो बेस्ट (Tino Best) विराट कोहली के समर्थन में खुलकर उतरे हैं. इसके साथ ही उन्होंने इंग्लिश मीडिया को लताड़ लगाई है कि अगर कोई गैर-अंग्रेज व्यक्ति उन्हें साहस दिखाता है तो यह बात अंग्रेजों को नागवार गुजरती है. एजबेस्टन टेस्ट के बाद एक बार फिर इंग्लिश मीडिया की हालत कुछ ऐसी ही है.Also Read - Virat Kohli अपने करियर पर लग रहे दाग को जरूर धोएंगे: राशिद लतीफ

इंग्लैंड की चौथी पारी में एलेक्स लीस रन आउट हुए तो विराट कोहली जोश से भर आए और उन्होंने जिस अंदाज इस विकेट का जश्न मनाया इससे इंग्लैंड का मीडिया अभी तक भड़का हुआ है. इंग्लैंड के समाचार पत्रों और न्यूज वेबसाइट्स पर विराट कोहली के जश्न की इन तस्वीरों के साथ उनकी जमकर आलोचना की जा रही है. Also Read - विराट, रोहित और बुमराह को वनडे में एक साथ खेलते कब देखा था, याद आया? सालों बीत गए हैं...

इस बीच इंग्लैंड के पत्रकार जॉर्ज डोबेल ने विराट कोहली की एक तस्वीर अपने टि्वटर पर शेयर की और लिखा कि पिच के डेंजर एरिया पर जश्न मनाते हुए फोटो दिखाकर लिखा, ‘एलेक्स लीस से विकेट का जश्न मनाने के लिए एक रोचक जगह है.’ Also Read - क्‍या ढाई महीने में महज 6 अंतरराष्‍ट्रीय मैच खेलेंगे रोहित? विंडीज दौरे से दूरी बनाने पर हिटमैन हुए ट्रोल

Bro y’all Reaching Now FFS 🤦🏾‍♂️, …… anyone who’s BOLD and brown or black y’all always got a Dammmm problem with anyone who challenges y’all its an issue, I’m tired 🥱 of reading the English press talk crap about Virat or any player who isn’t English .

इस बार टीनो बेस्ट ने उन्हें करारा जवाब दिया. इस पूर्व तेज गेंदबाज ने इस पत्रकार पर ही अपना बाउंसर फेंका है. उन्होंने लिखा, ‘भाई अब सब के सब क्यों रिएक्ट कर रहे हो…. जो भी कोई भूरा या काला साहसी हो और तुम्हे चुनौती देता हो तो आप लोगों को उससे समस्या क्यों होती है आपके लिए यह मुद्दा क्यों बन जाता है. मैं विराट के बारे में इंग्लिश मीडिया की ये बकवास बातें पढ़-पढ़कर थक गया हूं. क्या कोई और भी अखबार है जो अंग्रेजी न हो और वह ऐसी बात कर रहा हो.’

इस बार इस पत्रकार ने टीनो को जवाब दिया, ‘कमऑन , टीनो तुम मुझे इससे कहीं बेहतर जानते हो.’

For sure George you’re a real one but the others alway reaching from the English commentators etc etc , tell your mate that Virat isn’t a thug he’s a modern day Icon simple ……. But then again he isn’t English so we would get these types of Articles make them Grovel 👍🏾

— Tino95 (@tinobest) July 6, 2022