लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली (Virat Kohli) पर अब पूर्व क्रिकेटरों की आलोचना से दबाव और बढ़ रहा है. इंग्लैंड दौरे पर अब तक एक टेस्ट और दो टी20 मैच खेल चुके विराट यहां भी अपने बल्ले का दम नहीं दिखा पाए और चारों पारियों में फ्लॉप साबित हुए. इस बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी उनकी खराब फॉर्म पर अपनी राय रखी है. गांगुली ने कहा कि विराट के लिए यह भले मुश्किल घड़ी है लेकिन उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ही तलाशना होगा.Also Read - IND vs WI- टी20 सीरीज में विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को आराम, कुलदीप यादव की वापसी!

33 वर्षीय खिलाड़ी पहले ही खराब फॉर्म के कारण आलोचकों के निशाने पर था कि अब उन्हें ग्रोइन इंजरी भी हो गई है, जिसके चलते वह इंग्लैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच नहीं खेल पाए और अब दूसरे मैच में भी उनका खेलना लगभग नामुमकिन है. नवंबर 2019 के बाद से अपने शतक का इंतजार कर रहे कोहली ढाई साल से शतक नहीं जमा पाए हैं. Also Read - इंग्‍लैंड की शर्मनाक हार पर सामने आया मोइन अली का बयान, 'कभी-कभी एक हार...'

इस बीच सौरव गांगुली ने उन्हें पूरा समर्थन दिया है. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि खराब दौर सभी के करियर में आता है. सचिन भी इस दौर से गुजरे हैं, राहुल भी इस दौर से गुजरे हैं, मैं भी इस दौर से निकला हूं और विराट भी इस दौर से पार होंगे और आने वाले भविष्य के खिलाड़ियों के करियर में भी यह दौर आएगा. Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया T20 WC से पहले करेगा भारत का दौरा, 3 टी20- 3 वनडे का शेड्यूल तैयार!

