खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट कोहली (Virat Kohli) इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले खेले जा रहे प्रैक्टिस मैच में रन बनाकर टीम मैनेजमेंट और फैन्स को राहत भरा संदेश देना चाहते थे कि अब वह लय में हैं. लेकिन 33 के निजी स्कोर पर अंपायर के एक गलत फैसले ने उनकी उम्मीदें तोड़ दीं.Also Read - रन नहीं बनाओगे तो सवाल उठेंगे और जवाब सिर्फ आपका बैट है: कपिल देव

तेज गेंदबाज रोमन वॉकर की एक गेंद पर LBW की जोरदार अपील हुई तो अंपायर ने विराट को आउट करार दे दिया. भारत और लीसेस्टशर की टीमें लिस्टेस्टर में 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही हैं. विराट ने यहां 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 33 रन बनाए. Also Read - Top News of the Day: महाराष्ट्र में सियासी संग्राम, रिया चक्रवर्ती मुश्किल में, विराट को लेकर वसीम अकरम ने क्या कहा... पढ़ें आज की बड़ी ख़बरें

हालांकि इस विकेट का वीडियो देखने के बाद साफ झलक रहा है कि गेंद विराट के पैड या जूते से नहीं लगी थी बल्कि अपनी स्विंग से ही घूमकर विकेटकीपर के दस्तानों में पहुंची थी. इस निर्णय से कोहली भी हैरान थे और उन्होंने अंपायर से बात भी की लेकिन अंपायर ने कहा कि वह आउट थे और उन्हें पवेलियन लौटना होगा. Also Read - वसीम अकरम ने बताया- अगर वह विराट कोहली को बॉलिंग करते तो क्या होता!

☝️ | Kohli (33) lbw Walker.
@RomanWalker17 strikes again! This time he hits the pads of Kohli, and after a long wait the umpire's finger goes up.

Out or not out? 🤔

🇮🇳 IND 138/6

🦊 #IndiaTourMatch | #LEIvIND

— Leicestershire Foxes 🏏 (@leicsccc) June 23, 2022