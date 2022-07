इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे (IND vs ENG) में विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर फ्लॉप हो गए. इस बार भी वह पारी की शुरुआत में ऐसे लगे जैसे आज कमाल कर के ही लौटेंगे. उन्होंने मैदान पर शानदार ड्राइव लगाकर 3 बेहतरीन चौके भी बटोरे लेकिन अगले कुछ ही पलों में वह ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद के पीछा करने गए और विकेटकीपर जोस बटलर ने उनका आसान सा कैच लपक लिया. नतीजा विराट कोहली 16 रन बनाकर आउट. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकव वॉन (Michael Vaughan) ने कहा कि विराट फोकस नहीं कर पा रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रहा है.Also Read - IND vs ENG: विराट कोहली को टीम से बाहर नहीं कर सकता BCCI: पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर

गुरुवार को लॉर्ड्स में खेले गए वनडे मैच में विराट पारी के तीसरे ओवर में बल्लेबाजी पर उतर आए थे. भारत को यहां 247 रन ही बनाने थे, तो लग रहा था कि आज विराट के पास अपनी लय हासिल करने और टीम को जीत दिलाने का सुनहरा मौका है. Also Read - IND vs ENG- विराट कोहली के सवाल पर भड़के रोहित शर्मा, बोले- मेरी समझ में नहीं आता...

विराट ने पारी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही की. लेकिन डेविड विली की ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर वह एक बार बल्ला लगा बैठे और विकेटकीपर जोस बटलर ने उनका कैच पकड़कर काम तमाम कर दिया. Also Read - बन सकता था 247 रन का लक्ष्‍य, रोहित बोले- अब मैनचेस्‍टर में आएगा मजा

