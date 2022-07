एजबेस्टन टेस्ट के पहले दिन बुरी तरह पिछड़ने के बाद (Rishabh Pant) ऋषभ पंत (146) (Ravindra Jadeja) के उम्दा शतक की बदौलत टीम इंडिया मैच के पहले 3 दिन इंग्लैंड पर हावी थी. उसने इंग्लैंड की पहली पारी को सिर्फ 284 रनों पर समेट तक 132 रनों की बढ़त हासिल की थी. लेकिन दूसरी पारी में बल्लेबाज एक बार फिर चरमरा गई और इस बार ऋषभ पंत (57) और चेतेश्वर पुजारा (66) की फिफ्टी भी उसकी हार नहीं टाल पाई. इस हार के बाद भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनिंग बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) ने टीम के बड़े खिलाड़ियों पर निशाना साधा है.Also Read - ICC WTC: मैच भी हारा भारत, ICC के नियम टूटे तो कटे प्वॉइंटस, अब अंकतालिका में पाकिस्तान से भी नीचे

सहवाग ने कहा कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग वाली भारतीय टीम में कई समस्याएं हैं, जिनका हल निकालने की जरूरत है. भारत को इंग्लैंड ने पांचवें और आखिरी टेस्ट में सात विकेट से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर की. Also Read - 'मैं चाहता था 450 का लक्ष्‍य मिले..' ऐतिहासिक जीत पर स्‍टोक्‍स ने भारत को कुछ यूं चिढ़ाया

Congratulations England on your highest successful run chase.

India have quite a few issues to address,only Pujara & Pant from the top 6 scoring runs and Jadeja batting brilliantly, but need batsman to be in form. Bowling in the fourth innings was absolutely listless #INDvsENG — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 5, 2022

Also Read - टेस्‍ट के बाद टी20 की बारी, पहले मुकाबले में VVS Laxman को मिली बड़ी जिम्‍मेदारी!

सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘भारत के सामने कई मसले हैं. शीर्ष छह बल्लेबाजों में पुजारा और पंत ही रन बना पा रहे हैं. जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन शीर्षक्रम को रन बनाने होंगे. चौथी पारियों में गेंदबाजी भी खराब हैं.’ उन्होंने बिना नाम लिए विराट कोहली, हनुमा विहारी और शुबमन गिल की ओर इशारा किया है. ये तीनों बल्लेबाज टेस्ट की दोनों पारियों में फ्लॉप साबित हुए.

Special win by England to level the series. Joe Root & Jonny Bairstow have been in sublime form and made batting look very easy. Congratulations to England on a convincing victory. @Bazmccullum #ENGvIND pic.twitter.com/PKAdWVLGJo — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 5, 2022

चैम्पियन बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड की तारीफ करते हुए कहा, ‘इंग्लैंड की खास जीत. जो रूट और जॉनी बेयरस्टॉ शानदार फॉर्म में हैं और बल्लेबाजी को आसान कर दिया. इंग्लैंड को जीत की बधाई.’

This victory of team England should hurt Team India. That was too easy… #INDvENG — Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2022

पूर्व हरफनमौला इरफान पठान ने लिखा, ‘इंग्लैंड की यह जीत भारतीय टीम को खलेगी. कितनी आसान जीत.’

I’m ALL IN on this New England Test Team! Let’s enjoy the ride! 🚀 — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) July 5, 2022

केविन पीटरसन ने लिखा, ‘इंग्लैंड की यह नई टेस्ट टीम शानदार है. सफर का मजा लीजिए.’

Unbelievable run chase this! Phenomenal Test match — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) July 5, 2022

एबी डिविलियर्स ने कहा, ‘अद्भुत जीत. शानदार टेस्ट मैच.’