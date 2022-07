एजबेस्टन टेस्ट में भारत में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. उसने इंग्लैंड के 4 चोटी के बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया है, जबकि स्कोरबोर्ड पर अभी 78 रन ही लग पाए हैं. मोहम्मद सिराज ने भारत को इंग्लैंड की सबसे बड़ी सफलता दिलाई है. उन्होंने अपनी एक तेज स्विंग गेंद पर जो रूट (Joe Root) को चकमा देकर चौंका दिया. रूट (31) रन बनाकर निराश पवेलियन लौटे. इंग्लैंड की टीम भारत से अभी भी 338 रन पीछे है.Also Read - अपना शर्मनाक रिकॉर्ड टूटने पर खुश हुए पीटरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड की यूं खींची टांग

जो रूट एक वक्त जॉनी बेयरस्टो के साथ मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे. उन्होंने बेयरस्टो के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 34 रन जोड़ लिए थे. इस बीच ज्यादातर मौकों पर वह जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) का ही सामना कर रहे थे. बारिश के कारण भारतीय गेंदबाजों को लंबे-लंबे ब्रेक मिल रहे थे तो उसके प्रमुख गेंदबाज ही बॉलिंग पर लंबे समय तक बने रहे. Also Read - "इसकी कल्पना नहीं की जा सकती..." स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लुटे 35 रन, रवि शास्त्री ने की Jasprit Bumrah की तारीफ

इस बीच सिराज को इससे पहले सिर्फ एक ही ओवर फेंकने का मौका मिला था. लेकिन जैसे ही कप्तान जसप्रीत बुमराह ने खुद को हटाकर सिराज को अपने छोर से ही बॉलिंग करने का मौका दिया. उन्होंने इस स्पेल के पहले ही ओवर में विकेट दिलाकर भारत को चौथी सफलता दिला दी. Also Read - जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा Brian Lara का रिकॉर्ड, एक ओवर में जड़े 29 रन

