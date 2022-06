इंग्लैंड में बीते साल के बाकी बचे एक मात्र टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया लीसेस्टर में प्रैक्टिस मैच खेल रही है. यहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एक बार फिर अपने उसी अंदाज में आउट हुए, जो कभी उनकी ताकत माना जाता था. रोहित को शॉर्ट गेंद मिली और उन्हें पुल करने की कोशिश में अपना विकेट गंवा दिया. 47 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 25 के निजी स्कोर पर वह आउट हो गए.Also Read - VIDEO: प्रैक्टिस मैच में विराट कोहली की किस्मत खराब, अंपायर का गलत फैसला, निराश पवेलियन लौटे

रोहित यह तो प्रैक्टिस मैच था लेकिन निर्णायक मोड़ पर खड़ी इस सीरीज में यह गलती मत करना. बीते कुछ समय में अगर रोहित के विकेट गंवाने के तरीके पर गौर करें तो वह ज्यादातर मौकों पर शॉर्ट बॉल को पुल या हुक करने के प्रयास में ही कैच आउट हुए हैं. Also Read - रन नहीं बनाओगे तो सवाल उठेंगे और जवाब सिर्फ आपका बैट है: कपिल देव

बीते साल इंग्लैंड दौरे पर भी इंग्लिश टीम ने उन्हें टेस्ट सीरीज में कई मौकों पर शॉर्ट पिच गेंद पर अपना शिकार बनाया था. लीसेस्टर के तेज गेंदबाज रोमन वॉकर ने शर्मा जी को आउट कर इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में यह संदेश भेज दिया है कि वह अपने पुराने हथियार को आजमाना जारी रखें यह भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज अभी भी वही गलतियां दोहरा रहा है. Also Read - आज ही रोहित शर्मा ने की थी इंटरनेशनल करियर की शुरुआत, टि्वटर पर दिया स्पेशल मैसेज

☝️ | Rohit (25) c Sakande, b Walker.

Rohit pulls a short ball from @RomanWalker17 up into the sky, @AbiSakande is under the catch. 👐@imVkohli walks to the middle. Watch him bat. 👇

🇮🇳 IND 50/2

🦊 #IndiaTourMatch | #LEIvIND pic.twitter.com/5mxQJ5cLKK

