भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट मैच में टीम इंडिया की कमान तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह संभाल रहे हैं. पिछले साल के लंबित पड़े इस टेस्ट को रिशेड्यूल किया गया है. लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा कोविड-19 की चपेट में आ गए, जिसके चलते उन्हें इस मैच से बाहर बैठना पड़ा है.Also Read - सीमित ओवरों के लिए England की टीम का ऐलान, हज के लिए जाएंगे Adil Rashid, नहीं खेलेंगे मैच

ऐसे में जब टॉस के लिए जसप्रीत बुमराह बतौर कप्तान मैदान पर पहुंचे तो वहां टॉस कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी मार्क बूचर ने बुमराह को भारत का पहला तेज गेंदबाज कप्तान बता दिया. इस पर बुमराह ने उन्हें तुरंत टोकते हुए कहा कि वह अपने देश के पहले तेज गेंदबाज कप्तान नहीं हैं. Also Read - IND vs ENG: Michael Vaughan बोले- एजबेस्टन में शतक जड़ेंगे Virat Kohli, लेकिन पहले करना होगा यह काम

भारत यहां टॉस हार चुका था और बूचर ने पहले टॉस जीतने वाले कप्तान बेन स्टोक्स से इस मैच से संबंधित बातें कीं और उनके पहले बॉलिंग चुनने का कारण भी पूछा. इसके बाद जब भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह की बारी आई तो उन्होंने पहला सवाल पूछने से पहले बुमराह का कुछ ऐसे परिचय कराया- बुमराह भारत के पहले फास्ट बॉलिंग कप्तान हैं, जो इस पारंपरिक फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर रहे हैं. Also Read - टेस्ट में जेम्स एंडरसन के 'बनी' बने चेतेश्वर पुजारा, 12 बार आउट होने का शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया

England have won the toss & elected to bowl. #ENGvIND pic.twitter.com/KYG4yBEeTG

— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 1, 2022