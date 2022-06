भारतीय टीम की युवा बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने आयरलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टी20 मैच में बेहतरीन शतक ठोक दिया है. उन्होंने 55 बॉल 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से यह शतक ठोका. टी20 इंटरनेशनल में शतक बनाने वाले वह चौथे भारतीय बल्लेबाज हैं. उनसे पहले रोहित शर्मा (4 शतक), केएल राहुल (2 शतक) और सुरेश रैना (1 शतक) बना चुके हैं. दीपक हुड्डा अपने करियर का सिर्फ 5 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल रहे हैं. उन्होंने इस सीरीज के पहले मैच में भी नाबाद 47 रन बनाए थे. वह 104 रन बनाकर आउट हुए.Also Read - LIVE IND vs IRE 2nd T20I: दीपक हुड्डा के तूफानी शतक से उड़ा आयरलैंड, 20 ओवरों में बनाए 227/7

पिछले मैच में बतौर ओपनर उतरने वाले हुड्डा को इस मैच में नंबर 3 पर बैटिंग का मौका मिला. पारी की शुरुआत से ही उन्होंने ताबड़तोड़ रन बरसाए. बता दें हुड्डा ने इससे पहले खेले 4 टी20I मैचों में कोई फिफ्टी भी अपने नाम नहीं की थी और उन्होंने अपनी पहली ही फिफ्टी को शतक में तब्दील करने का कारनामा किया है.

उन्होंने इस दौरान संजू सैमसन (77) के साथ दूसरे विकेट लिए 176 रन की साझेदारी भी की. यह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मौके पर संजू ने भी अपने टी20I करियर का पहला पचासा अपने नाम किया.

