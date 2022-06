साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम को एक साथ दो-दो झटके लगे हैं. इस सीरीज के लिए कप्तान चुने गए केएल राहुल (KL Rahul) को ग्रोइन इंजरी के चलते सीरीज से बाहर होना पड़ा है, दूसरी ओर चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को भी नेट में बैटिंग के दौरान दाएं हाथ में चोट लग गई. सिलेक्टर्स ने राहुल की गैर-मौजूदगी में रिषभ पंत (Rishabh Pant) को कप्तानी सौंपी गई है. हार्दिक पांड्या को उपकप्तान की जिम्मेदारी दी गई है.Also Read - रिषभ पंत बनेंगे भारत के 8वें टी20 कप्तान, हार्दिक पंड्या को ये जिम्मेदारी

बीसीसीआई ने बुधवार शाम को एक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है. हालांकि भारतीय चयन समिति ने केएल राहुल और कुलदीप यादव की जगह अभी किसी भी खिलाड़ी को टीम में शामिल नहीं किया है, जबकि ये दोनों चोटिल खिलाड़ी एनसीए में रिपोर्ट करेंगे. यहां बीसीसीआई की मेडिकल टीम इनकी चोट की समीक्षा कर उसके इलाज के बारे में बताएगी. मेडिकल टीम यहां यह तय करेगी कि इन खिलाड़ियों को इन चोटों से उबरने में कितना समय लगेगा और क्या उन्हें किसी तरह की सर्जरी की जरूरत तो नहीं है. Also Read - टीम इंडिया को बड़ा झटका, KL Rahul समेत ये खिलाड़ी पूरी सीरीज से बाहर

Team India Captain KL Rahul has been ruled out of the T20I series against South Africa owing to a right groin injury while Kuldeep Yadav will miss out in the T20I series after getting hit on his right hand while batting in the nets last evening.@Paytm #INDvSA

