भारतीय टीम के सीनियर विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) ने तीन साल बाद भारतीय टीम में वापसी की है. उनकी वापसी का श्रेय हाल ही में खत्म हुए आईपीएल में उनकी बेहतरीन फॉर्म को जाता है. इस बार उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने अपनी टीम में मौका दिया और वह शानदार मैच फिनिशर के रूप में उभरकर आए. दिनेश कार्तिक ने कहा कि मैं बीते 3 साल से बाहर बैठकर इस टीम को निहार रहा था और यह महसूस कर रहा था कि इस टीम का हिस्सा बनना कितना खास होता है.Also Read - IND vs SA- चौथा टी20 मैच हमारे लिए फाइनल जैसा: एनरिक नॉर्त्जे

दिनेश कार्तिक बीसीसीआई.टीवी पर बात कर रहे थे. इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, ‘करीब तीन साल से मैं बाहर से देख रहा था. मैं यह महसूस कर रहा था कि इस टीम का हिस्सा होना कितना खास है. मैं टीम में आकर पूरी तरह एन्जॉय कर रहा हूं और यहां हर सेकंड के लिए आभारी हूं.’ Also Read - IND vs SA- मेरे पास तूफानी गति नहीं लेकिन 140 किमी/घंटा के आसपास फेंक सकता हूं: Harshal Patel

इस वीडियो इंटरव्यू में डीके ने बताया, ‘यहां वापसी के लिए पेट में एक आग थी, कि मैं दोबारा राष्ट्रीय रंग में दिखूं और भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करूं यह कुछ ऐसा है, जिसका मैं रोज सपना देखता हूं और इसी चीज ने मुझे बीते एक दशक से जुनून से भरपूर रखा है.’ Also Read - IND vs SA T20I Dream 11 Prediction, 4th T20I Match: ईशान किशन को चुनें कप्तान, ऐसी बनाएं ड्रीम 11

#TeamIndia comeback ✅

Motivation level 💯

His journey from India's 1st T20I to now 👌

You wouldn't want to miss this special interview with @DineshKarthik. 😎 👍 #INDvSA | @Paytm

Full interview 📽️ 🔽 https://t.co/ktexXftzL0 pic.twitter.com/F5YSS6D4Qi

— BCCI (@BCCI) June 16, 2022