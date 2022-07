भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो तीन मैचों की वनडे सीरीज में जीत से शुरुआत करते हुए 1-0 की बढ़त बना ली है. शुक्रवार को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने (Shikhar Dhawan) शिखर धवन (97), (Shubman Gill) शुभमन गिल (64) और (Shreyas Ier) श्रेयस अय्यर (54) की बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के दम पर यहां 3 रन से जीत दर्ज की. वनडे क्रिकेट में विंडीज का शर्मनाक प्रदर्शन जारी है यह उसकी लगातार 7वीं हार है इससे पहले उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इस फॉर्मेट में तीन-तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया है.Also Read - Highlights India vs West Indies 1st ODI: भारत ने 3 रन से जीता मैच, वनडे में वेस्टइंडीज की लगातार 7वीं हार

आज अंतिम 2 ओवरों के खेल में विंडीज की टीम जीत की दहलीज पर पहुंच गई थी. उसके तेज गेंदबाज रोमारियो शेफर्ड (39*) एक अलग ही मूड में थे, जिन्होंने अंतिम दो ओवर में मैच को पलटने की शानदार कोशिश की. उन्होंने 25 गेंदों की अपनी पारी में 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन बनाए. अंतिम 12 बॉल में विंडीज को 27 रन की दरकार थी और शेफर्ड अपनी टीम के लिए सिर्फ 3 रन पीछे रह गए. भारत की ओर से प्रसिद्ध कृष्णा सबसे महंगे गेंदबाज रहे, जिन्होंने 10 ओवर में 62 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं ले पाए. Also Read - IND vs WI- एक बार फिर अपने 18वें वनडे शतक से चूके शिखर धवन, तीन साल में तीसरी बार नर्वस 90 का शिकार

The #MenInMaroon fall agonisingly short of victory in game 1 of the CG United ODI Series – despite one of teams best 50 overs batting efforts for 2022 #WIvIND pic.twitter.com/O777Hx5XZx

— Windies Cricket (@windiescricket) July 22, 2022