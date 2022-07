भारत ने दूसरे वनडे मैच में अक्षर पटेल की विस्फोटक पारी की बदौलत वेस्टइंडीज को 2 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अक्षर पटेल ने 35 गेंदों की अपनी पारी में 3 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 64 रन बनाए. अक्षर ने अपनी इस पारी के दौरान भारत के पूर्व कप्तान और मैच फिनिशर एमएस धोनी (MS Dhoni) का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अक्षर ने यहां धोनी के ही अंदाज में छक्का जड़कर भारत को जीत दिलाई.Also Read - IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज जीत भारत ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया की कोई टीम नहीं कर पाई ऐसा

भारत इस मैच में 312 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहा था. एक वक्त टीम इंडिया मुश्किल में थी, जब 40 ओवरों के खेल के बाद स्कोरबोर्ड पर 212 रन टंगे थे और उसके 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे. लेकिन यहां आखिरी 10 ओवरों में अक्षर पटेल ने बाकी के 100 रन बनाने की जिम्मेदारी उठाई. Also Read - IND vs WI- लगातार 8वां वनडे हारी वेस्टइंडीज, निराश कप्तान निकोलस पूरन ने बताया- अब कहां हुई चूक

.@akshar2026 played a sensational knock & bagged the Player of the Match award as #TeamIndia beat West Indies in the 2nd ODI to take an unassailable lead in the series. 👏 👏 #WIvIND

