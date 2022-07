वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में कप्तानी कर रहे शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने शानदार 97 रन की पारी खेलकर वर्ल्ड कप 2023 की अपनी तैयारियों की शानदार झलक तो पेश कर दी. लेकिन वह एक बार फिर अपने वनडे करियर का 18वां शतक जड़ने से चूक गए. धवन पिछले तीन साल से शतक नहीं बना पाए हैं. अब वह भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहे हैं. लेकिन वह इस फॉर्मेट में शतक बनाने से चूक रहे हैं. वर्ल्ड कप 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक बनाने के बाद यह तीसरा मौका है, जब वह नर्वस 90 का शिकार बने. धवन 99 गेंद की अपनी पारी में 10 चौके और 3 छक्के जड़कर आउट हुए.Also Read - IND vs WI- भारतीय टीम को झटका, पहले दो वनडे में नहीं खेल पाएगा यह स्टार खिलाड़ी

अपने करियर का 153वां मैच खेल रहे धवन इस फॉर्मेट में 5वीं बार नर्वस 90 का शिकार हुए हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वह अपने करियर का 29वां मैच खेल रहे हैं और वह 97 पर आउट होकर यहां अपना तीसरा शतक बनाने से चूक गए. कैरेबियाई टीम के खिलाफ यह पहला मौका है, जब वह नर्वस 90 का शिकार बने. Also Read - अब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने कहा- धीमी मौत मर रहा है वनडे क्रिकेट, इसमें अब कोई खास रुचि नहीं

