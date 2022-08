सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं. हाल ही में वह इंग्लैंड के खिलाफ शतक जमाकर आए हैं और अब उन्होंने मंगलवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 76 रन ठोककर भारत को जीत दिलाई. मैच के बाद सूर्या मैच के हीरो थे तो उन्हें टीम के साथी खिलाड़ी को बीसीसीआई.टीवी के लिए अपना इंटरव्यू देना था और ईशान किशन (Ishan Kishan) ने उनसे यहां ऐसी बात पूछ ली, जिससे वह मुश्किल में फंस गए. मामला पत्नी से जुड़ा था लेकिन सूर्या घबराए नहीं.Also Read - टी20 रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव का कमाल, बाबर आजम की बादशाहत खत्‍म करने के करीब

दरअसल सूर्या जब 76 रन की पारी खेलकर आउट हुए तो वह रन बनाने से खुश थे. इस दौरान किसी खिलाड़ी ने डगआउट में पूछ लिया कि आखिर रन बनाने का राज क्या है. इस पर सूर्या ने मजाक-मजाक में कह दिया कि उनकी पत्नी जब मैच देखने नहीं आती हैं तो उनका बल्ला खूब चलता है. इस पर उन्होंने इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज मैच का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने शतक जमाया था.

अब जब सूर्या विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को अपने खेल पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो ईशान ने मस्ती करते हुए सूर्या से यह सवाल पूछ लिया और कहा कि जो उत्तर अभी आप डगआउट में देकर आए हो वही यहां पर देना.

Of special knock, learnings & an anecdote 💪 😃

𝗗𝗼 𝗡𝗼𝘁 𝗠𝗶𝘀𝘀 as @surya_14kumar shares it all in this post-match chat with @ishankishan51 after #TeamIndia's win at St. Kitts. 👌 👌 – By @28anand

Full interview 🎥 🔽 #WIvINDhttps://t.co/frYJceblLl pic.twitter.com/5QSYA1ASaJ

