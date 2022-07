सीमित ओवरों की सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया वेस्टइंडीज दौरे पर पहुंच गई है. यहां भारतीय टीम को उसके सीनियर खिलाड़ियों का साथ नहीं मिलेगा. क्योंकि सिलेक्टर्स ने वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमीं और हार्दिक पांड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों को वनडे सीरीज से आराम दिया है. ऐसे में टीम इंडिया की कमान शिखर धवन (Shikhar Dhawan) संभालेंगे.Also Read - IND vs WI 1st ODI Probable-11: शिखर धवन की टीम में युवाओं की भरमार, ऐसा होगा प्‍लेइंग-11

टीम इंडिया शुक्रवार को तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत करेगी. इससे पहले आज भारतीय टीम को पोर्ट ऑफ में प्रैक्टिस करनी थी. लेकिन तेज बारिश ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया. हालांकि खिलाड़ियों को मैदान पर भले अभ्यास का मौका नहीं मिल पाया हो लेकिन उन्होंने यहां मौजूद इंडोर अभ्यास की सुविधाओं का ही लाभ उठाया. Also Read - अब वनडे क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, जबरदस्ती इसे घसीट रहे हैं: वसीम अकरम

अनुभवी शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने इंडोर जमकर अभ्यास किया. बीसीसीआई द्वारा ट्विटर पर डाले गए वीडियो में सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने कहा, ‘चूंकि हम इंग्लैंड से आए हैं तो हम आउटडोर अभ्यास करना चाहते थे लेकिन बारिश होने लगी. ऐसे में अभ्यास नहीं करने से इंडोर अभ्यास करना बेहतर था.’ Also Read - IND vs WI Dream11 Team Prediction 1st ODI: इस खिलाड़ी को चुने कप्‍तान, जरूर होगा फायदा?

Gearing up for ODI No.1 against the West Indies 💪

Here's @ShubmanGill giving a lowdown on #TeamIndia's 🇮🇳 first net session in Trinidad 🇹🇹#WIvIND pic.twitter.com/oxF0dHJfOI

— BCCI (@BCCI) July 21, 2022