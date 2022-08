वेस्टइंडीज और अमेरिका दौरे पर टीम इंडिया ने टी20 सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया है. भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज में विंडीज को 4-1 से धोकर रख दिया. इस जीत के बाद टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) समेत भारतीय खिलाड़ियों ने खास अंदाज में मनाया. दरअसल फ्लोरिडा के लॉडर हिल के मैदान पर रोहित ने गोल्फ कार्ट वाली कार देख ली. तो रोहित के मन में विचार आया कि क्यों न इस कार को ड्राइव किया जाए.Also Read - 'दिनेश कार्तिक मेरे साथ बैठकर कमेंट्री कर सकते हैं, टीम इंडिया में जगह नहीं दूंगा'

जैसे ही रोहित कार चलाने के लिए बैठे तो उसमें सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और दिनेश कार्तिक भी सवार हो गए. रोहित मैदान के चारों ओर कार चला रहे थे और अश्विन और डीके दर्शकों का अभिवादन कर रहे थे. इस बीच जैसे ही रोहित की कार टीम के बाकी खिलाड़ियों के दल में पहुंचे उसमें कुछ और युवा खिलाड़ी भी सवार हो गए. इस कार में दीपक हु़ड्डा, संजू सैमसन समेत और भी खिलाड़ी सवार हो गए.

𝗜. 𝗖. 𝗬. 𝗠. 𝗜!

One memory from Florida every fan is going to take back – @ImRo45 & Co. on wheels. 🚗 👌#TeamIndia | #WIvIND pic.twitter.com/PEDpEyQ5jh

— BCCI (@BCCI) August 9, 2022