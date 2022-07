टीम इंडिया के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) शानदार फॉर्म में हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें वनडे सीरीज में मौका मिला तो उन्होंने तीनों मैचों में खुद को साबित करने में कमी नहीं छोड़ी. गिल ने यहां 64, 43 और नाबाद 98 रन की की पारियां खेलीं. तीसरे मैच में वह अपने शतक के करीब थे लेकिन बारिश ने खलल डाल दिया और फिर मैच को छोटा करना पड़ा, जिससे गिल को शतक बनाने का मौका नहीं मिला. युवा गिल इससे नाराज थे.Also Read - T20I में सर्वाधिक रन- मार्टिन गप्टिल ने तोड़ा रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

अगर वह यहां शतक ठोकते तो यह इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका पहला शतक होता लेकिन बारिश ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. मैच के बाद जब 22 वर्षीय गिल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया तो उन्होंने कहा, ‘उम्मीद कर रहा था कि यह शतक बनाऊं, लेकिन यह (बारिश) मेरे नियंत्रण में नहीं थी. इससे पहले मैं पहले दो वनडे में जिस ढंग से आउट हुआ उससे मैं बहुत निराश था.’ Also Read - कोच द्रविड़ ने माना- खिलाड़ियों का मानसिक स्वास्थ्य जरूरी, पैडी अप्टन के रहने से मिलेगी मदद

𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗪𝗶𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗙𝗲𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴! 🏆

Congratulations #TeamIndia on winning the #WIvIND ODI series! 👏 👏

Over to T20Is now! 👍 👍 pic.twitter.com/kpMx015pG1

— BCCI (@BCCI) July 27, 2022