वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया (IND vs WI) ने रविवार को मेजबान टीम पर रोमांचक जीत दर्ज कर ली. अंतिम 10 ओवरों में उसे 100 रन की दरकार थी, जिसे अक्षर पटेल (Axar Patel) की ताबड़तोड़ बैटिंग के चलते उसने यह मैच 2 गेंद शेष रहते अपने नाम कर लिया. ऑलराउंडर पटेल ने 35 बॉल में 3 चौकों और 5 छक्कों की बदौलत नाबाद 64 रन बनाए. उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है.

मैच के बाद अक्षर ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह मेरी खास पारी है, जो एक गंभीर समय में आई है और इससे टीम को सीरीज जीतने मदद मिली. जब मैं क्रीज पर आया तो मैंने यही टारगेट बनाया था कि हर ओवर में 10-11 रन बनाएंगे.'

The all-rounder's 64* (35) lifts India to a final-over win over the West Indies, and moves the tourists to an unassailable 2-0 ODI series lead. #WIvIND pic.twitter.com/fSSZ41BkW8

शुबमन गिल: खेलना किधर चाहते थे कहां मार बैठे, बदकिस्‍मती का शिकार हुआ बल्‍लेबाज, VIDEO

28 वर्षीय अक्षर ने इस जीत का श्रेय आईपीएल को भी दिया. उन्होंने कहा, ‘हमने क्रीज पर यही सोचा कि इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है क्योंकि हमें आईपीएल का अनुभव है. हम बस खुद को शांत रखकर खेल की तीव्रता बनाए रखना चाहते थे.’

.@akshar2026 slammed a stunning 6⃣4⃣* off just 3⃣5⃣ balls & was our top performer from the second innings of the second #WIvIND ODI. 👌 👌 #TeamIndia

Here's a summary of his knock 👇 pic.twitter.com/eH2XKgqQ27

— BCCI (@BCCI) July 24, 2022