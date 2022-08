टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया वेस्टइंडीज के बाद वनडे सीरीज खेलने जिम्बाब्वे जाएगी और इसके बाद उसे एशिया कप खेलना है. लेकिन एशिया कप के बाद भी टीम को आराम नहीं मिलेगा और उसे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने घर में टी20 और वनडे सीरीज खेलनी होंगी. बीसीसीआई ने बुधवार को इन दोनों टीमों के खिलाफ खेले जानी वाली तीन सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया.Also Read - IND vs AUS- स्टीव स्मिथ की तकनीक में गड़बड़ नहीं, बॉलरों ने ढूंढ लिया उन्हें आउट करने का तरीका: रिकी पॉन्टिंग

ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां सिर्फ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलने आएगी, जबकि हाल ही में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलकर गई साउथ अफ्रीका एक बार फिर अक्टूबर में तीन मैचों की टी20 और तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने आएगी.

भारत का यह घरेलू सीजन 20 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होगा, जो 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा. इसके बाद भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां वह 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम 20 सितंबर से मोहाली में टी20 सीरीज की शुरुआत करेगी, इसके बाद नागपुर और हैदराबाद में बाकी के दो मैच खेले जाएंगे, जो 25 सितंबर को अपने अंजाम पर पहुंचेगी.

Take a look at #TeamIndia's home series fixture against Australia. 👍#INDvAUS pic.twitter.com/zwNuDtF32R

— BCCI (@BCCI) August 3, 2022