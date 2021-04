Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals Highlights: 178 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम ने राजस्थान रॉयल्स (RR) को 10 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली है. विराट की टीम इस सीजन अभी तक अजेय बनी हुई है. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत वह अंकतालिका में भी टॉप पर है. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: आरसीबी ने लगाया 'विजयी चौका', जानिए जीत के 5 बड़े कारण

इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पर फील्डिंग का फैसला किया था. रॉयल्स की टीम ने यहां 43 रन पर 4 विकेट गंवाने के बावजूद 9 विकेट गंवाकर 177 रन बनाए थे. लेकिन रॉयल चैलेंजर्स के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने बिना किसी नुकसान के यह रन बना लिए. विराट कोहली ने नाबाद 72 रनों के अलावा युवा बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल ने 101 रन की शानदार शतकीय पारी खेली.