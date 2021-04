Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals Live: इस सीजन लगातार शुरुआती तीन मैच जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की टीम आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम से मुकाबला करेगी. विराट कोहली की नेतृत्व वाली अजेय बैंगलोर को हराना राजस्थान के रॉयल्स के लिए इस बार एक अलग ही चुनौती होगी. राजस्थान की टीम को अब तक सिर्फ एक ही जीत नसीब हुई है, जो उसने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपने नाम की थी. लेकिन बाकी 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. Also Read - Paytm Cricket League Team Prediction, PBKS vs MI VIVO IPL 2021: अपनी फैन्टेसी टीम में इन्हें बनाएं कैप्टन और वाइस कैप्टन, मिलेगी जीत

आज जब दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी तो एक और राजस्थान की टीम हर हाल में जीत की पटरी पर लौटने का प्रयास करेगी. वहीं दूसरी ओर अजेय चल रही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किसी भी कीमत पर अपनी विजय लय नहीं तोड़ना चाहेगी. ऐसे में मुंबई की पिच पर रनों का अंबार लगने के पूरे आसार हैंं. इस मैच के सभी लाइव अपडेट्स आप यहां जान सकते हैं.