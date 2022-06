स्टार इंडिया ने आईपीएल (Indian Premier League) के लिए अगले 5 साल के लिए टीवी राइट्स पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. उसने इस बार अगले 5 साल के लिए 23,575 करोड़ रुपये की बोली लगाकर ये अधिकार अपने नाम किए हैं. हालांकि इस बार उससे डिजिटल अधिकार छिन गए हैं और यहां वाइकॉम 18 ने बाजी मार ली है.Also Read - Sunil Gavaskar: सचिन के बाद ये दूसरा भारतीय क्रिकेटर है जिसे खेलते देखने को उत्‍साहित हूं

क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल अधिकार इस बार टीवी से ज्यादा महंगे बिके हैं और वाइकॉम 18 ने इसके लिए 23, 758 करोड़ रुपये खर्च कर ये अधिकार अपने नाम किए हैं. इसका मतलब है कि अगले साल से आईपीएल स्टार स्पोर्ट्स पर दिखाई देगा लेकिन हॉटस्टार ऐप पर नहीं. फैन्स को आईपीएल का डिजिटल लुत्फ उठाने के लिए वाइकॉम 18 के प्लेटफॉर्म पर जाना होगा. Also Read - नीलामी से बंपर कमाई के बाद BCCI ने खोली पूर्व क्रिकेटर्स के लिए झोली, अब इतना हुआ वेतन

Iam thrilled to announce that STAR INDIA wins India TV rights with their bid of Rs 23,575 crores. The bid is a direct testimony to the BCCI’s organizational capabilities despite two pandemic years.

Also Read - IPL media rights : बीसीसीआई को अब तक 46000 करोड़ की बंपर कमाई, दुनिया की सबसे अमीर लीग होगी IPL

क्रिकेट मैचों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी राशि खर्च करने का मतलब यह है कि अब भारत डिजिटल वर्ल्ड में कितना आगे निकल चुका है यह उसकी एक झलक भर है. एक आंकड़े के मुताबिक इस नीलामी के बाद बीसीसीआई को प्रतिमैच टीवी और डिजिटल अधिकारों से 100 करोड़ से ज्यादा रुपये की कमाई होने जा रही है.

Viacom18 bags digital rights with its winning bid of Rs 23,758 cr. India has seen a digital revolution & the sector has endless potential. The digital landscape has changed the way cricket is watched. It has been a big factor in the growth of the game & the Digital India vision.

— Jay Shah (@JayShah) June 14, 2022