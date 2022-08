आईपीएल में बीते 8 सीजन से अपने तीसरे खिताब का इंतजार कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने अब भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज कोच चंद्रकांत पंडित (Chanderkant Pandit) को अपना मुख्य कोच बनाया है.Also Read - कौन हैं KKR के नए कोच चंद्रकांत पंडित? 10 साल पहले ठुकराया था शाहरुख खान का बड़ा ऑफर

शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली इस फ्रैंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी. दो बार की इस चैंपियन टीम ने 2012 और 2014 में गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की कप्तानी में दो खिताब अपने नाम किए थे. इसके बाद से टीम को अभी तक अपने तीसरे खिताब का इंतजार है.

साल 2021 में वह खिताब के बहुत करीब पहुंच गई थी. लेकिन फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से हारकर उसे खिताब से दूर ही रहना पड़ा. पंडित टीम के पूर्व कोच ब्रेंडन मैकुलम की जगह लेंगे, जिन्होंने आईपीएल 2022 के बाद केकेआर का साथ छोड़कर इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने का फैसला किया.

