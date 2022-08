आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अपनी टी20 लीग लंका प्रीमियर लीग (LPL) के आयोजन की नई तारीखों की घोषणा कर दी है. अब यह लीग 6 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खेली जाएगी. इससे पहले इसका आयोजन 1 से 21 अगस्त तक होना था. लेकिन देश में गड़बड़ाए वित्तीय हालात के चलते आयोजकों ने इसे स्थगित करने का फैसला लिया था.Also Read - LPL 2022: लंका प्रीमियर लीग की नई तारीखों का ऐलान, दिसंबर में होगा टूर्नामेंट

ईएसपीएनक्रिकइंफो के अनुसार एलपीएल टूर्नामेंट के आयोजक समांता डोडनवेला ने कहा, 'मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि लंका प्रीमियर लीग का आयोजन छह से 23 दिसंबर के बीच किया जाएगा.'

लीग के प्रमोटर आईपीजी ने भी ट्विटर पर इस खबर की पुष्टि की. श्रीलंका ने आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद जुलाई में ऑस्ट्रेलिया की सफल मेजबानी की थी. उसे एशिया कप की मेजबानी भी करनी थी लेकिन अब इसे 27 अगस्त से 11 सितंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा.

🚨 IT'S OFFICIAL

The Lanka Premier League is to be held from the 6th of December till the 23rd of December, 2022!#LPL2022 pic.twitter.com/jmF9qi2icD

— LPL – Lanka Premier League (@LPLT20) August 10, 2022