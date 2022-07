भारत के खिलाफ एजबेस्टन में खेले जा रहे 5 और अंतिम टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड के लिए सबकुछ सही जाता दिख रहा था. कुछ पल पहले ही उन्होंने मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को आउट कर अपने टेस्ट करियर का 550वां विकेट अपने नाम किया था. लेकिन जब उन्होंने आखिरी विकेट के लिए बुमराह के खिलाफ गेंदबाजी की तो एक ओवर में इतने रन लुटा दिए कि वह एक नया इतिहास बन गया.Also Read - "इसकी कल्पना नहीं की जा सकती..." स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लुटे 35 रन, रवि शास्त्री ने की Jasprit Bumrah की तारीफ

इससे पहले कभी भी किसी गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में इतने रन नहीं लुटाए थे. उनके इस महंगे ओवर से टेस्ट क्रिकेट का 19 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया. पुराना रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के लेफ्टआर्म स्पिनर रॉबिन पीटरसन के नाम था, जिन्होंने अपना यह रिकॉर्ड टूटने पर जमकर मजे लिए हैं. Also Read - जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा Brian Lara का रिकॉर्ड, एक ओवर में जड़े 29 रन

36 वर्षीय ब्रॉड ने अपने एक ही ओवर में 35 रन लुटा दिए, जिसमें बुमराह ने बल्ले से 29 रन बनाए, जबकि बाकी के 6 रन उन्होंने अतिरिक्त के रूप में दिए. उन्होंने इस ओवर में 2 करारे छक्के भी खाए, जबकि 4 गेंदों पर 4 चौके भी खाए. 2 अतिरिक्त गेंदों में उनकी एक गेंद वाइड थी, जो चौके के रूप में सीमा रेखा के बाहर गई और इस पर टीम को 5 रन मिले, जब एक अन्य नो बॉल पर छक्का आया. Also Read - IND vs ENG- विराट कोहली की फॉर्म ही नहीं कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया है: Sanjay Manjrekar

Sad to lose my record today 😜 oh well, records are made to be broken I guess. Onto the next one 🏏 #ENGvIND

