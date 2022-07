भारतीय टीम के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी (Navdeep Saini) ने हाल ही में इंग्लैंड की काउंटी टीम कैंट से खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. उन्होंने यहां अपने डेब्यू मैच में ही अपना जलवा दिखा दिया है. एजबेस्टन मैदान पर वार्विकशर के खिलाफ 5 विकेट अपने नाम किए हैं. सैनी के इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत कैंट ने वार्विकशर को सिर्फ 225 रनों पर ऑल आउट कर दिया. 29 वर्षीय सैनी ने अपने 5 विकेट में क्रिस बेंजामिन, डैन माउसली, मिशेल बर्गेस, हैनरी ब्रूक्स और क्रेग माइल्स को अपना शिकार बनाया.Also Read - मुंबई के खिलाफ अंतिम ओवर में मेरे ऊपर काफी दबाव था: तेज गेंदबाज नवदीप सैनी

इससे पहले केंट की टीम भी अपनी पहली पारी में सिर्फ 165 रन पर ऑल आउट हो गई थी. लेकिन नवदीप सैनी की धारदार गेंदबाजी के चलते वार्विकशर को बड़ी लीड लेने का मौका नहीं मिला.

Five wickets on debut: @navdeepsaini96 🏎 pic.twitter.com/6wzYjE8N1d

कैंट ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर सैनी के इस 5 विकेट हॉल का वीडियो शेयर किया है. मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दोनों टीमें एक-एक बार आउट हो चुकी हैं और कैंट ने अपनी दूसरी पारी में संभलकर खेलते हुए 198 रन जोड़ने तक 4 विकेट गंवा दिए हैं. उसने वार्विकशर पर 138 रन की बढ़त हासिल कर ली है. सैनी से एक बार फिर मैच की दूसरी पारी में कमाल दिखाने की आस है.

What a way to enter county cricket 🇮🇳 pic.twitter.com/q29h4KO4O6

— Kent Cricket (@KentCricket) July 20, 2022