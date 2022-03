आईसीसी महिला विश्‍व कप 2022 (ICC World Cup 2022) के अपने पहले ही मैच में टीम इंडिया ने (Women Cricket Team) पाकिस्‍तान को मात देकर इस टूर्नामेंट के इतिहास में पड़ोसी देश पर अपनी 11वीं जीत दर्ज की. आमतौर पर भारत-पाकिस्‍तान के बीच कड़वे रिश्‍तों को देखते हुए अक्‍सर ऐसा समझा जाता है कि दोनों देशों की आवाम के बीच भी कुछ ऐसे ही रिश्‍ते होंगे लेकिन यह सच नहीं है. मैच के बाद टीम इंडिया के सदस्‍यों ने पाकिस्‍तानी कप्‍तान बिस्‍माह मारुफ की सात साल की बेटी के साथ पिक्‍चर खिंचवाई. भारतीय टीम के सभी सदस्‍यों ने नन्‍ही फातिमा के साथ खूब लाड़ किया. यह फोटो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. आईसीसी ने भी इस पिक्‍चर को शेयर किया.Also Read - Ranji Trophy 2021-22 Quarter Finalist: मुंबई, बंगाल सहित इन 7 टीमों को मिला QF में प्रवेश, जानें कब होंगे मैच ?

आईसीसी ने ट्विटर पर लिखा, "नन्ही फातिमा का भारत और पाकिस्तान से क्रिकेट की भावना का पहला सबक." इससे पहले रविवार को बे ओवल में 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के अपने शुरुआती मैच में भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 107 रनों से हराया.

What a lovely moment! Cricket has boundaries on the field, but it breaks them all off the field.

Sport unites!#CWC22 pic.twitter.com/isgALYeZe1

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 6, 2022