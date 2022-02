भारत के घरेलू क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वाली रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) की शुरुआत 17 फरवरी से हो चुकी है. कोरना के चलते इसे लंबे समय तक स्थगित रखा गया था, जिसके बाद एक बार फिर फैंस को बड़ी रागत मिली. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह (Jay Shah) के मुताबिक घरेलू क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए बोर्ड ने काफी प्रयास किए गए हैं.Also Read - Ranji Trophy 2021-22: भारत में कब और कहां देखें रणजी ट्रॉफी लाइव टेलीकास्ट; जानें शेड्यूल और फुल स्क्वाड

भारत के घरेलू क्रिकेट की रीढ़ कही जाने वाली रणजी ट्रॉफी गुरुवार को कोविड-19 महामारी के कारण एक सत्र की अनुपस्थिति के बाद शुरू हुई. जय शाह ने ट्वीट किया, "भारत क्रिकेट के प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट के रूप में इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. हमारे प्रथम श्रेणी क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं और अब लाल गेंद की क्रिकेट को देखने का समय आ गया है. इसके लिए सभी को शुभकामनाएं."

Have been eagerly waiting for this day as India Cricket’s premier domestic tournament, the #RanjiTrophy returns. A lot of effort has gone behind the scenes to get our first class cricket back on track, and it is now time to let red-ball take centre stage.

Good luck, everyone 🇮🇳

— Jay Shah (@JayShah) February 17, 2022