एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers) ने शुक्रवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्‍यास लेने ले लिया. इस बड़े फैसले से पहले उन्‍होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के मैनेजमेंट और विराट कोहली से चर्चा भी की. उन्‍होंने रिटायरमेंट के लिए किए अपने ट्वीट के दौरान कहा कि मुझमें अब वो आग नहीं बची है.

एबी डिविलियर्स (Ab de Villiers) ने साल 2004 में टेस्‍ट क्रिकेट से अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में डेब्‍यू किया था. इसके बाद 2005 में वनडे और फिर 2006 में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में डेब्‍यू का मौका दिया. यहां से डिविलियर्स ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. अपनी एक के बाद एक विस्‍फोटक पारियों के कारण डिविलियर्स मिस्‍टर 360 डिग्री के नाम से फैन्‍स के बीच प्रचलित हो गए.

डिविलियर्स ने अपनी तस्‍वीर के साथ हिन्‍दी में धन्‍यवाद लिखते हुए कहा, "एक खिलाड़ी के रूप में मेरी यात्रा अविश्‍वसनीय रही है. जब से मैं अपने भाई के साथ क्रिकेट खेल रहा हूं मैंने इस खेल को पूरे उत्‍साह के साथ खेला है. 37 साल की उम्र में भी मुझमें अब वो आग नहीं बची है."

“I’m going to be an RCBian for life. Every single person in the RCB set-up has become family to me. People come & go, but the spirit & the love we have for each other at RCB will always remain. I’ve become half Indian now & I’m proud of that.” – @ABdeVilliers17 #ThankYouAB pic.twitter.com/5b6RUYfjDY

— Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 19, 2021