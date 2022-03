भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बड़ा कदम उठाया है. पीटीआई के मुताबिक पूर्व तेज गेंदबाज अभय कुरुविला (Abey Kuruvilla) को जनरल मैनेजर के लिए चुना गया है. कुरुविला जल्द कार्यभार संभालेंगे. इस साल की शुरुआत में, राष्ट्रीय चयन समिति के सदस्य के रूप में कुरुविला का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.Also Read - BCCI Central Contracts: चेतेश्वर पुजारा समेत Hardik Pandya को झटका, BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डिमोशन

यह महाप्रबंधक का पद धीरज मल्होत्रा ​​के पद छोड़ने के बाद रिक्त था. कुरुविला ने भारत के लिए 10 टेस्ट खेले हैं और बुधवार को बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई. Also Read - विराट कोहली के 100वें टेस्‍ट मैच में क्‍यो उपलब्‍ध नहीं हो सकते दर्शक ? जसप्रीत बुमराह ने कही मन की बात

Former India cricketer Abey Kuruvilla to be appointed as BCCI’s General Manager Operations: Sources pic.twitter.com/pPaxYn72Hn

— ANI (@ANI) March 3, 2022