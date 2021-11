Adam Zampa Should Have Won The Player of The Tournament- Aaron Finch: ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम को बीते 14 साल से जो इंतजार था वह रविवार को खत्म हो गया. दुनिया की इस सबसे प्रतिस्पर्धी टीम की झोली में टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) का कोई खिताब नहीं था. लेकिन रविवार को न्यूजीलैंड को हराकर उसने यहां भी अपना कब्जा जमा लिया. इस मैच के बाद टूर्नामेंट का भी समापन हो गया और यहां प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवॉर्ड ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वॉर्नर (David Warner) को चुना गया. लेकिन कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने कहा कि यह खिताब उनकी ही टीम के युवा स्पिनर एडम जाम्पा (Adam Zampa) को मिलना चाहिए था.Also Read - VIDEO देखें: T20 World Cup जीतने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जूते में भरकर पी बीयर

डेविड वॉर्नर ने इस टूर्नामेंट की 7 पारियों में 289 रन अपने नाम किए, जिनमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल रहीं. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया. इस पर कंगारू खेमा खुश था. लेकिन कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने कहा कि यह खिताब उनकी टीम के युवा लेग स्पिनर एडम जाम्पा (Adam Zampa) को मिलना चाहिए था, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान खेल पर नियंत्रण बनाए रखा.

इस टूर्नामेंट में जाम्पा ने 13 विकेट अपने नाम किए और वह इस टी20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. उनकी तारीफ में फिंच ने कहा, 'मेरे लिए एडम जाम्पा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं. उन्होंने खेल पर नियंत्रण बनाए रखा. उन्होंने सभी बड़े विकेट अपने नाम किए. वह सुपर खिलाड़ी हैं.'

इस बीच फिंच ने डेविड वॉर्नर की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि वॉर्नर ने एक टूर्नामेंट (IPL) में रन नहीं बनाए तो लोग कहने लगे कि उनकी क्रिकेट अब पूरी हो चुकी है. लेकिन उन्होंने यहां खेलकर दिखाया है कि वह अभी भी अपने चरम पर हैं.