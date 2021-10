Live Cricket Score, Afghanistan vs Namibia, 27th Match, Super 12 Group 2: टी20 विश्‍व कप 2021 के सुपर-12 का 27वां मुकाबला अफगानिस्‍तान और नामीबिया (AFGvsNAM) के बीच खेला जा रहा है. दोनों टीमें अबू धाबी के शेख जायद स्‍टेडियम में आमने-सामने हैं. भारत और न्‍यूजीलैंड (INDvsNZ) की टीमें भले ही आज शाम को दुबई में आमने सामने होंगी लेकिन दोनों ही टीमों की नजर इस मैच पर भी होगी. इस वक्‍त प्‍वाइंट्स टेबल (Points Table) में अफगानिस्‍तान और नामीबिया दोनों ही भारत-न्‍यूजीलैंड ने उपर हैं. जो भी टीम दिन के पहले मैच में जीतेगी उसके पास सुपर-12 स्‍तर पर ये दूसरी जीत होगी. मतलब साफ है कि भारत या न्‍यूजीलैंड में से जो भी टीम शाम को जीतेगी वो प्‍वाइंट्स टेबल में अफगानिस्‍ता या नामीबिया में से जीत दर्ज करने वाली टीम से नीचे ही रहेगी.Also Read - AFG vs NAM Dream 11 Prediction: अफगानिस्तान vs नामिबिया के बीच होने वाले मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

अफगानिस्‍तान को अपने पिछले मैच में पाकिस्‍तान के हाथों पांच विकेट से करीबी जीत मिली थी. अफगानिस्‍तान की टीम जिस तेजी से उभर रही है उसे देखते हुए वो सेमीफाइनल में पहुंचने में भारत के लिए रोड़ा साबित हो सकती है. अफगानिस्‍तान के पास इस वक्‍त टीम में वर्ल्‍ड क्‍लास स्पिनर हैं जो अपने दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं. ऐसे में विराट कोहली एंड कंपनी अफगानिस्‍तान के खतरे से पूरी तरह से अवगत हैं.

भारत चाहेगा कि आज नामीबिया की टीम दिन के पहले मैच में विजयी हो. भारत को अपनी मजबूत बल्‍लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर नामीबिया को हराने में ज्‍यादा दिक्‍कत नहीं होगी. ग्रुप -2 में पाकिस्‍तान की टीम अपने सभी तीन मैच जीत चुकी है. ऐसे में उनका नॉकआउट स्‍टेज में पहुंचना लगभग तय है. भारत और न्‍यूजीलैंड की टीम इस ग्रुप से दूसरी और अंतिम टीम के रूप में अपनी जगह बनाना चाहेंगी.