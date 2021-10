वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) में आज दो पड़ोसी देश अफगानिस्तान और पाकिस्तान (AFG vs PAK) टूर्नामेंट के 24वें मैच में एक दूसरे से भिड़ेंगे. इन दिनों अफगानिस्तान के क्रिकेट में उभरने से दोनों देशों के बीच रोमांचक मुकाबले होने लगे हैं. दोनों देशों के फैन्स भी पूरे जोश के साथ अपनी अपनी टीमों का उत्साह बढ़ाते हैं.Also Read - IND vs NZ, T20 World Cup 2021: प्लेइंग XI पर Mohammad Azharuddin की सलाह, Hardik Pandya समेत इस खिलाड़ी को रखें बाहर

आज जब दोनों टीमें मैदान पर होंगी तो असली मुकाबला अफगानिस्तान की उम्दा फिरकी बॉलिंग और पाकिस्तान की बैटिंग के बीच देखने को मिलेगा. दोनों टीमें दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच खेलेंगी, जहां खेल के दूसरे हाफ में ओस भी अपना रोल निभाती है और बल्लेबाजों को तब आसानी होती है. Also Read - India vs New Zealand: T20 वर्ल्ड कप मे इंडिया का आखिरी मौका? Watch Video

दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट के सुपर 12 राउंड से अपने सफर की शुरुआत की है. पाकिस्तान ने इस बार भारत और न्यूजीलैंड को हराकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया हुआ है, जबकि अफगानिस्तान ने भी स्कॉटलैंड को 130 रन के अंतर से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है. Also Read - EXCLUSIVE Video: क्यों भारतीय खिलाड़ी, पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की तरह खेल के मैदान पर नमाज़ नही पढ़ते? Mohammad Kaif Reveals

आज पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अपना तीसरा, जबकि अफगानिस्तान दूसरा मैच खेलेगा. दोनों ही टीमों ने अभी तक हार का मुंह नहीं देखा है लेकिन आज दोनों में से कोई एक अपनी जीत की लय बरकरार रखेगा तो वहीं एक को हार का मुंह देखना पड़ेगा.

इस मैच में यह हो सकता है आपका ड्रीम 11

AFG vs PAK My Dream 11 Team:

विकेटकीपर – मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद रिजवान, रहमानुल्लाह गुरबाज

बल्लेबाज – नजीबुल्लाह जादरान, बाबर आजम, फखर जमां,

ऑलराउंडर्स – मोहम्मद हफीज, शादाब खान

बॉलर्स – राशिद खान (VC), शाहीन आफरीदी, मुजीब उर रहमान

AFG vs PAK Probable Playing XIs:

अफगानिस्तान: हजरतुल्लाह जजई, मोहम्मद शहजाद, रहमानुल्ला गुरबाज, नजीबुल्लाह जादरान, असगर अफगान, मोहम्मद नबी (कप्तान), गुलबदीन नायब, राशिद खान, करीम जनत, नवीन उल हक, मुजीब उर रहमान

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ

