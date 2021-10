T20 World Cup 2021, Afghanistan vs Pakistan: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 29 अक्टूबर को खेले गए मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. एक वक्त अफगान टीम मुकाबले में हावी नजर आ रही थी, लेकिन इसके बाद आसिफ अली (Asif Ali) ने अंत में तेजतर्रार पारी खेलते हुए मैच का पासा पलट दिया. अफगानिस्ता ने मुकाबले को काफी रोमांचक बनाया. खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने अफगानिस्तान के इस प्रयास की तारीफ की है.Also Read - ENG vs AUS Head to Head England vs Australia: टी20 में 19 बार हुआ इंग्‍लैंड-ऑस्‍ट्रेलिया का आमना-सामना, जानें किसका पलड़ा है भारी ?

पूर्व कप्तान ने पाकिस्तान की जीत के बाद ट्वीट करते हुए लिखा, ''टीम पाकिस्तान को बधाई. अफगानिस्तान ने भी प्रभावी प्रदर्शन किया. किसी टीम को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इतनी तेजी से ऊपर चढ़ते और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते नहीं देखा. इस प्रतिस्पर्धी भाव और प्रतिभा के दम पर अफगानिस्तान में क्रिकेट का भविष्य उज्जवल लग रहा है.''

Congratulations Team Pakistan. Impressive cricket by Team Afghanistan. Never have I seen a cricketing nation rise as rapidly as Afghanistan in international cricket & become so competitive. With this competitive spirit & talent the future of cricket is bright in Afghanistan.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 29, 2021