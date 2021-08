Afghanistan Crisis: Rashid Khan feeling helpless in bringing out family from Kabul: अफगानिस्‍तान पर तालिबान के खतरे के बीच राशिद खान खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं. उनका परिवार इस वक्‍त अफगानिस्‍तान में ही है जबकि वो स्‍वयं इस वक्‍त इंग्‍लैंड में द हंड्रेड लीग में खेल रहे हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने खुलासा किया है कि अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान अपने देश के हालात को लेकर चिंतित हैं और अपने परिवार को वहां से नहीं निकाल पा रहे हैं.Also Read - Afghanistan Crisis Update Live: काबुल एयरपोर्ट पर बेकाबू हुई भीड़, फायरिंग में 5 की मौत, हजारों भारतीय फंसे

मौजूदा संकट के कारण काबुल के हामिद करजई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुनिया भर से यात्री विमानों का संचालन बंद कर दिया गया है. रविवार को तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद से कोई भी उड़ान अफगान हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ान नहीं भर सकती है.

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है. पीटरसन ने स्काई स्पोर्ट्स से कहा, बहुत सी चीजें हैं जो वहां हो रही हैं. हमने इस बारे में लंबी बातचीत की है और इसे लेकर राशिद चिंतित हैं. वह अपने परिवार को अफगानिस्तान से बाहर नहीं निकाल पा रहे है और उसके लिए यह समय बहुत ही कठिन है.

पीटरसन ने आगे कहा, राशिद के इतने दबाव में रहते हुए भी इतना शानदार प्रदर्शन करना यह दी हंड्रेड के लिए बेहद प्रेरणादाई है. राशिद ब्रिटेन में जारी दी हंड्रेड के उद्घाटन संस्करण में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए खेल रहे हैं.