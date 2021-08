Afghanistan-Taliban Crisis: आतंकी संगठन तालिबान अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा चुका है. मुल्क में हालात खराब हो चुके हैं, जिसका असर क्रिकेट बोर्ड पर भी दिखने लगा है. भले ही अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (Afghanistan Cricket Board) के सीईओ हामिद शिनवारी (Hamid Shinwari) कह चुके हैं कि तालिबान क्रिकेट को पसंद करता है और इस खेल को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसने बोर्ड के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.Also Read - ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज नाथन एलिस को मिला आईपीएल कॉन्ट्रेक्ट; RCB के लिए खेल सकते हैं

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व मीडिया मैनेजर इब्राहिम मोमंद ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर साझा की है, जिसमें बंदूकधारी तालिबानी एक हॉल में बैठे दिख रहे हैं. उनके साथ अफगानिस्तान के पूर्व गेंदबाज अब्दुल्लाह मजारी भी दिख रहे हैं. इब्राहिम के मुताबिक यह लड़ाके क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफिस में हैं. Also Read - 31 अगस्त तक का तक 'खामोश' क्यों बैठा है तालिबान? अफगान अधिकारी ने बताई वजह

Islamic Emirates Taliban have arrived in Afghanistan Cricket Board headquarters in Kabul accompanying by former national cricketer #AbdullahMazari too.#AFGvPAK pic.twitter.com/8uc7ix00I9

— M.ibrahim Momand (@IbrahimReporter) August 19, 2021