Ajit Agarkar To Be New Bowling Coach Of Team India: भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच हो सकते हैं. भारतीयto टीम के एक सीनियर खिलाड़ी चाहते हैं कि अनुभवी अगरकर अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) तक इस पद पर रहकर भारतीय गेंदबाजों को अपने अनुभव से तैयार करें. वर्तमान में भारत के पूर्व सीम गेंदबाज पारस म्हाम्ब्रे भारतीय टीम के बॉलिंग कोच हैं.

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम का जो सीनियर खिलाड़ी अजीत अगरकर को टीम के बॉलिंग कोच के रूप में चाहता है. उनकी भारतीय क्रिकेट की डिसीजन मेकिंग में खूब चलती है. हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस सीनियर खिलाड़ी का नाम उजागर नहीं किया है.

इस अखबार ने यह खबर सूत्रों के आधार पर छापी है. भारतीय टीम के एक विश्वसनीय सूत्र ने यहां कहा, 'म्हाम्ब्रे एक बेहतरीन बॉलिंग कोच हैं और वह भारत A, अंडर- 19 टीम और नेशनल क्रिकेट अकैडमी (NCA) में उभरते हुए भारतीय खिलाड़ियों को तैयार करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं.'

44 वर्षीय अगरकर इन दिनों बतौर कॉमेंटेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले माना जा रहा था कि वह भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर बनेंगे. लेकिन तब पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा (Chetan Sharam) ने बाजी मार ली. इस पूर्व तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 28 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. उन्होंने टेस्ट में 58, वनडे में 288 और टी20 इंटरनेशनल में 3 विकेट अपने नाम किए हैं.

बता दें अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) एक ही दौर के क्रिकेटर हैं. ये दोनों पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आपस में भारतीय टीम के लिए लंबे समय तक एक साथ क्रिकेट खेले हैं. अगर अजीत अगरकर भारतीय टीम के बॉलिंग कोच के रूप में जिम्मेदारी संभालते हैं तो वह एक बार फिर राहुल द्रविड़ के साथ नई जुगलबंदी में नजर आएंगे.