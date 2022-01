एशेज सीरीज से लगातार हार का मुंह देख रही इंग्लैंड ने आखिरकार वेस्टइंडीज (WI vs ENG) में पहली जीत अपने नाम कर ली है. रविवार को बारबाडोस में खेले गए दूसरे टी20 मैच (WI vs ENG 2nd T20i) में वह अंतिम लम्हो में 1 रन से जीत दर्ज कर ली है. इस मैच में वेस्टइंडीज को आखिरी 6 बॉल में 29 रन की दरकार थी, उसके बल्लेबाज अकील हुसैन (Akeal Hosein) ने इस ओवर में 28 रन विंडीज के खाते में डाले लेकिन इसके बावजूद विंडीज को 1 रन से हारकर संतोष करना पड़ा. 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की यह सीरीज अब 1-1 से बराबर है. सीरीज का तीसरा मैच अब बुधवार को बारबाडोस में ही खेला जाएगा.Also Read - WI vs ENG 1st T20I: Jason Holder की करियर बेस्‍ट गेंदबाजी से गदगद हैं कीरोन पोलार्ड, बोले- जीतेंग अगला मैच

इस रोमांचक मैच की अगर बात करें, तो 19 ओवर के खेल के बाद इंग्लैंड यहां आसानी से जीतता दिख रहा था. वेस्टइंडीज को जीत के लिए 29 रन चाहिए थे. इंग्लैंड की ओर से यह अंतिम ओवर फेंकने के लिए कप्तान इयोन मॉर्गन (Eoin Morgan) ने तेज गेंदबाज साकिब महमूद (Saqib Mahmood) को चुना. इससे पहले इस तेज गेंदबाज ने 3 ओवर में 17 रन ही दिए थे. लेकिन अपने अंतिम ओवर 28 रन लुटा दिए. अकील ने इस ओवर में दो चौके और अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े. इसके अलावा दो वाइड बॉल भी इसमें शामिल थीं. Also Read - PAK vs WI: संकट में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम, Pakistan दौरे पर 5 और सदस्य कोरोना पॉजिटिव

1Wd . 4 4 1 1Wd 6 6 6

What a finish! 🤯

West Indies almost pulled off another miraculous final-over win against England, only to fall short by a run!#WIvENG pic.twitter.com/TMZyYesytH

— ICC (@ICC) January 24, 2022