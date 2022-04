Andrew Mcdonald To Be New Head Coach of Cricket Australia: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) द्वारा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कोच पद छोड़ने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एंड्र्यू मैकडॉनल्ड को अंतरिम कोच नियुक्त किया था. लेकिन अब जल्दी ही उन्हें टीम का पूर्णकालिक मुख्य कोच नामित कर दिया जाएगा. न्यूज कॉर्प की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी तैयारियां कर ली हैं और अब वह जल्दी ही इसका ऐलान कर देगी.Also Read - CA चयनकर्ता ने एरोन फिंच पर जताया भरोसा, टी20 विश्व कप से पहले कप्तान नहीं बदलेगी ऑस्ट्रेलिया

रिपोर्ट में कहा गया है कि मैकडॉनल्ड, जिन्हें 51 वर्षीय लैंगर द्वारा पद छोड़ने के बाद टीम का अंतरिम कोच बनाया गया था. अब नए मुख्य कोच की भूमिका को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं. मैकडॉनल्ड ने हाल ही में पाकिस्तान के दौरे से टीम के साथ वापसी की है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती और एकमात्र टी20 में सम्मान भी हासिल किया. पाकिस्तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली थी. Also Read - PCB अध्यक्ष रमीज रजा ने पाकिस्तान का दौरा करने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को कहा शुक्रिया

न्यूज कॉर्प के सेन रेडियो के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बताया गया है कि सीए पदानुक्रम ने पिछले सप्ताह के अंत में मैकडॉनल्ड को कोच के रूप में पद संभावने की पेशकश की. अंतिम बातचीत जारी है. आने वाले दिनों में मैकडॉनल्ड कोच का पद संभाल लेंगे.’ Also Read - ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच अपनी फार्म को वापस पाने की कर रहे कोशिश : मैकडॉनल्ड

मैकडॉनल्ड ने फरवरी में पाकिस्तान दौरे पर जाने से पहले कहा था कि वह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह अपने असाइनमेंट की बारीकियों को सुलझाएं. रिपोर्ट में कहा गया है कि सीए तीनों प्रारूपों के लिए एक कोच चाहता है और मैकडॉनल्ड को लगता है कि उनके विचार में वह फिट बैठ रहे हैं.

(एजेंसी: आईएएनएस)