Australia vs England, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेले गए एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर 275 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान टीम ने 5 मुकाबलों की इस हाई वोल्टेज सीरीज में 2-0 से लीड बना ली है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज झाय रिचर्डसन (Jhye Richardson) ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में 5 शिकार किए. ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब सीरीज का अगला मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में खेला जाएगा, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान हो चुका है.

मार्नस लैबुशेन का शतक, ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा किया विशाल स्कोर: मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी 473/9 के स्कोर पर घोषित की. टीम की ओर से मार्नस लैबुशेन ने सर्वाधिक 103 रन बनाए. लैबुशेन पिंक बॉल टेस्ट में तीन शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बने. उनके अलावा कप्तान स्टीव स्मिथ ने 93, डेविड वॉर्रन ने 95, जबकि एलेक्स कैरी ने 51 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से बेन स्टोक्स ने 3 शिकार किए.

सस्ते में सिमटी इंग्लैंड, मेजबान टीम के पास विशाल लीड: इसके जवाब में इंग्लैंड 236 रन पर सिमट गई. यहां से ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 237 रन की लीड हासिल कर ली. इंग्लैंड की ओर से डेविड मलान ने 80 रन बनाए, जबकि कप्तान जो रूट ने 62 रन की पारी खेली. इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज अर्धशतक नहीं जड़ सका. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 4, जबकि नाथन लियोन ने 3 शिकार किए.

Jhye Richardson claims a five-wicket haul to set up a 275-run victory for Australia!

The hosts go 2-0 up in the #Ashes series 💪#AUSvENG | #WTC23 pic.twitter.com/f6L2vRjH2l

