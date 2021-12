Ashes 2021 Highlights Scorecard- Australia vs England:क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिद्वंद्विता के मशहूर एशेज की 72वीं सीरीज का आगाज ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर हो चुका है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया इस 5 मैच की सीरीज में ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरी है. मैच में इंग्‍लैंड ने (AUS vs ENG Test) टॉस जीतकर पहले (AUS vs ENG Toss) बल्‍लेबाजी का फैसला किया. कप्‍तान बनने के बाद पहली बार मैच खेल रहे पैट कमिंस के पांच विकेट हॉल के दम पर इंग्‍लैंड की टीम मैच में 147 रन पर ऑलआउट हो गई. बारिश के चलते आखिरी सेशन का खेल नहीं हो सका. ऑस्‍ट्रेलिया की टीम बल्‍लेबाजी के लिए नहीं आ पाई.Also Read - The Ashes: एशेज सीरीज में इंग्लैंड का शर्मनाक प्रदर्शन, सिर्फ 4 खिलाड़ी छू सके दहाई का आंकड़ा

मिशेल स्‍टार्क, जोश हेजलवुड को दो-दो विकेट मिले.ओली रॉबिन्‍सन ने सर्वाधिक 39 और ओली पोप ने 35 रन बनाए. इंग्‍लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया जो उनके खिलाफ गया. 11 रन पर ही इंग्‍लैंड ने अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. बर्न्‍स के शून्‍य पर आउट होने के बाद चौथे ओवर में नए बल्‍लेबाज डेविड मलान महज छह रन बनाकर आउट हुए. नंबर-4 पर खेलने आए कप्‍तान जो रूट भी अपना खाता नहीं खोल पाए. हेजलवुड ने रूट और मलान को चलता किया. करीब छह महीने बाद इंग्लिश टीम में वापसी कर रहे बेन स्‍टोक्‍स से टीम को काफी उम्‍मीदें थी लेकिन उन्‍होंने भी सभी को निराश किया. महज पांच रन के निजी स्‍कोर पर वो कमिंस का शिकार बने.

इंग्लैंड की टीम को 2015 के बाद से एक बार फिर इस ट्रॉफी पर दोबारा कब्जा करने का इंतजार है. इंग्लैंड की टीम जो रूट (Joe Root) की कप्तानी में यहां खेलने पहुंची है. वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने युवा तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) को कप्तानी सौंपी है.

यह पहला मौका है, जब कोई तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया है. 139 साल से चली आ रही इस सीरीज का रोमांच दुनिया भर में है. दोनों टीमों ने अब तक 33 बार ऑस्ट्रेलिया ने जबकि, 32 बार इंग्लैंड ने अपने नाम की है. अब तक कुल 6 बार यह सीरीज ड्रॉ रही है. अगर इस बार इंग्लैंड यहां जीत दर्ज कर करती है तो दोनों टीमों यह सीरीज जीतने के मामले में एक बार फिर बराबरी पर आ जाएंगी.

इंग्लैंड पहले टेस्ट की पूर्व संध्या पर ही अपनी 12 सदस्यीय प्लेइंग टीम का ऐलान कर दिया था. अब देखने वाली बात है कि इन 12 खिलाड़ियों में से किस एक को इस टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला है.

इंग्‍लैंड की टीम:-

जो रूट (कप्तान), स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जोस बटलर (विकेटकीपर), हसीब हमीद, जैक लीच, डेविड मलान, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, मार्क वुड.

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम:-

डेविड वार्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशाने, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, कैमरन ग्रीन, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), पैट कमिंस (कप्‍तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेज़लवुड