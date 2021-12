एशेज सीरीज (Ashes 2021-22) का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने यहां टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है. लेकिन उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही. पारी के 8वें ओवर में उसका स्कोर सिर्फ 4 रन ही था और मार्कस हैरिस (3) यहां आउट हो गए. यह विकेट भले तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) के खाते में गया हो, लेकिन इसका सारा श्रेय विकेटकीपर जोस बटलर (Jos Buttler) को जाता है, जिन्होंने अपनी दाईं ओर लगभग दूसरी और तीसरी स्लिप जितने छलांग लगाकर इस कैच को मुमकिन बनाया.Also Read - Aus vs Eng, 2nd Test: तीन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने बदले 3 कप्तान, 45 महीनों बाद Steve Smith को मिली टीम की कमान

स्टुअर्ड ब्रॉड लेफ्टहैंडर मार्कस हैरिस (Marcus Harris) के खिलाफ 3 स्लिप और एक लेग स्लिप लेकर बॉलिंग कर रहे थे. ब्रॉड ने उन्हें शॉर्ट बॉल फेंकी. हैरिस ने यहां चौका जड़ने के इरादे से लेग स्लिप और विकेटकीपर के बीच में से यह शॉट खेला था. लेकिन बटलर ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया.

वह मुस्तैद खड़े थे और गेंद को लेग स्लिप फील्डर से दूर देखकर खुद ही उसकी ओर तेजी से लपक पड़े. उनकी यह उछाल संभवत: दूसरी और तीसरी स्लिप के बीच तक की रही होगी. लेकिन गेंद को उन्होंने सुरक्षित अपने हाथों में लपक लिया.

इस तरह इंग्लैंड को पहली सफलता मिल गई और उसने ऑस्ट्रेलिया को पहले सत्र में (डिनर) दबाव में रखा. पहले सत्र में ऑस्ट्रेलिया एक विकेट खोकर सिर्फ 45 रन ही जोड़ पाई. हालांकि इंग्लैंड के पास दूसरे सत्र में भी एक सफलता का मौका मिला था.

