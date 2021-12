एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) में इंग्लैंड ने लगातार तीसरा टेस्ट हारकर सीरीज गंवा दी है. मेलबर्न में खेले गए बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) मैच को मेहमान टीम ने 3 दिन में गंवा दिया और उसे यहां पारी और 14 रन से हार मिली. इस शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी अपनी टीम के खिलाड़ियों से नाराज हैं. पूर्व तेज गेंदबाज स्टीव हार्मिसन (Steve Harmison) को लगता है कि इस हार के बाद कई खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी जाएगी.Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत में बने कई अनोखे कीर्तिमान, स्कॉट बोलैंड ने किया ये कारनामा

हार्मिसन यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक हार की जांच होनी चाहिए. 63 टेस्ट में 226 विकेट चटका कर इंग्लैंड को शीर्ष पर पहुंचाने वाले हार्मिसन ने मंगलवार को इंग्लैंड की हार के बाद बीटी स्पोर्ट से बात करते हुए यह बात कही. मेलबर्न में इंग्लिश टीम पहली पारी में 185 रन बना पाई थी. इसके बाद उसके गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को 267 रनों पर रोक दिया. टीम के पास दूसरी पारी में वापसी का मौका था लेकिन उसके बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और इस बार पूरी टीम सिर्फ 68 रनों पर सिमट गई. Also Read - AUS vs ENG Test: रणनीति, प्‍लेइंग-11, माइंडसेट सब गलत था, पोंटिंग ने शर्मनाक हार पर लगाई इंग्‍लैंड की क्‍लास

"That's embarrassing, I'm sorry"

"There's going to be a big inquest, there's going to be people's careers on the line"

Strong words from @Harmy611 after an annihilation by Australia#Ashes pic.twitter.com/PLLflOi4Mf

