Ashes 2021 AUS vs ENG- Jos Buttler Hit Wicket Out Watch Video: इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर (Jos Buttler) को एशेज सीरीज (The Ashes 2021-22) का पिंक बॉल टेस्ट (AUS vs ENG Pink Ball Test) किसी बुरे सपने की तरह हमेशा याद रहेगा. इस टेस्ट में बटलर के लिए कुछ भी सही नहीं रहा. पहले विकेटकीपिंग में उन्होंने मार्नस लाबुशेन के एक नहीं बल्कि दो-दो आसान कैच छोड़े. इसके बाद अपनी पहली पारी में वह बिना खाता खोले ही आउट हो गए. मैच में अपनी दूसरी पारी में वह मैच बचाने के लिए डिफेंसिव अंदाज में जब 200 से ज्यादा गेंदों की जुझारू पारी खेल चुके थे, तब एक गेंद पर वह हिट विकेट (Hit Wickets) आउट हो गए और इंग्लैंड की रही सही उम्मीदें भी यहां टूट गईं.Also Read - AUS vs ENG: ऑस्‍ट्रेलिया से हार Test Championship में हाशिए पर पहुंचे अंग्रेज, इस स्‍थान पर भारत

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बटलर के इस हिट विकेट का एक वीडियो अपने अधिकारिक टि्वटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है. बता दें जोस बटलर अपने प्रथम श्रेणी करियर की यह 196वीं पारी खेलने मैदान पर उतरे थे. इससे पहले वह कभी भी लाल गेंद फॉर्मेट में हिट विकेट (Jos Buttler Hit Wicket Out) आउट नहीं हुए थे. Also Read - AUS vs ENG, 2nd Test: 'पिंक बॉल टेस्ट' में Jhye Richardson का 'पंजा', ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में बनाई 2-0 से लीड

What a way to end an epic innings! 😲

That's the first time Buttler has been dismissed hit wicket in his 193-innings first class career #Ashes pic.twitter.com/nRP09djjay

